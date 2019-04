El español Carlos Sainz (McLaren), pese a haber logrado el sexto mejor tiempo en la primera jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de China, aseguró este viernes en Shanghái que todavía no está plenamente contento con el comportamiento de su monoplaza.

"Me he sentido bien, en los libres 1 hemos tenido problemillas que hemos tenido que mejorar a lo largo del día. Hemos dado un buen paso adelante en los libres 2, pero todavía no estoy contento del todo con algunas cosas del coche", declaró el piloto madrileño a los medios de comunicación.