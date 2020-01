El piloto español Carlos Sainz (Mini) afirmó este lunes que ya se esperaba el gran nivel que Fernando Alonso (Toyota) está demostrando en su debut en el Dakar, donde terminó segundo la octava etapa del rally.

"Yo la verdad es que me esperaba esto de él. No me ha sorprendido porque es un gran piloto y se adapta muy bien a cualquier circunstancia", dijo Sainz, que en esta etapa mantuvo la primera plaza de la clasificación general aunque vio reducida su ventaja sobre Nasser Al Attiyah (Toyota) y Stéphane Peterhansel (Mini).