Carlos Tevez, delantero e ídolo de Boca Juniors, dijo este lunes que el ex entrenador del club Guillermo Barros Schelotto le faltó el respeto y que si él hubiera continuado como técnico del Xeneize se hubiese retirado o fichado por otro equipo.

"Para no entrar en conflicto me comí muchísimas cosas que en otro club no me las comería. Por el bien del club me las callaba y solo sumaba. No me veía otro año en Boca si seguía Guillermo", dijo Tevez al canal TyC Sports.