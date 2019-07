La plusmarquista española de heptatlón, Carmen Ramos, reconoce que "es duro volver a la pista y ver cómo has ido hacia atrás". EFE/Marcel Guinot

La plusmarquista española de heptatlón, Carmen Ramos, reconoce que "es duro volver a la pista y ver cómo has ido hacia atrás". EFE/Marcel Guinot

La plumarquista española de heptatlón, Carmen Ramos, reconoce que "es duro volver a la pista y ver cómo has ido hacia atrás". EFE/Marcel Guinot

Carmen Ramos, plusmarquista española de heptatlón, declaró a Efe, a su regreso de la Copa de Europa de pruebas combinadas de Lutsk (Ucrania), que "ha habido un progreso muy grande en lo que ha sido este mes y medio compitiendo", aun cuando reconoce que "es duro volver a la pista y ver cómo has ido hacia atrás".

La atleta benicense, de 21 años, ha regresado a la competición tras un año de lesiones en el cuádriceps y los isquiotibiales. "No haber competido durante todo el año me hace estar más cohibida en la competición, no saco lo mejor que tengo", confesó.