La española Carolina Marín no podrá participar en el Abierto de Francia de badminton que se disputa la semana próxima porque no se ha recuperado todavía de una lesión en el codo.

La propia jugadora lo ha anunciado en la red social Twitter. "Malas noticias... No me he podido recuperar a tiempo de una pequeña lesión en el codo para el French Open", ha señalado Carolina.