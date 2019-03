La campeona olímpica, mundial y europea de bádminton Carolina Marín, lesionada en la rodilla derecha en enero, aseguró este lunes que su recuperación transcurre "bastante bien" pero indicó que solo intentará disputar el Mundial de Basilea (Suiza) de agosto si físicamente está "para conseguir el oro".

"No sé si llegaremos al Mundial, si llegamos yo ya he comentado que quiero llegar para conseguir el oro, no solo para competir, y si no volveré en el próximo torneo que lo tengo en septiembre", explicó Marín este lunes, después del acto de presentación de la plataforma televisiva 'LaLigaSportsTV' en Madrid.