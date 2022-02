Yannick Carrasco, extremo del Atlético de Madrid, reconoció este domingo, tras la derrota por 4-2 contra el Barcelona, que el conjunto rojiblanco está "flojo" en su defensa de las acciones a balón parado y explicó que la entrada que supuso la expulsión de Dani Alves es "queriendo" para que "lo note", al tiempo que aseguró que, si no llega a quedarse en el suelo, el VAR no habría llamado al árbitro.

"Me dice que pasé por delante y me da sin querer. Él lo hace queriendo para que lo sienta, para que lo note. No he visto la imagen, pero ahí, tan alto, no creo que sea para coger la pelota", expuso Carrasco a 'Movistar' sobre la 'plantilla' que le marcó el defensa del Barcelona en la parte de atrás de un gemelo y que significó la tarjeta roja directa para el lateral brasileño.