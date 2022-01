El tenista español Pablo Carreño, número 21 del mundo, declaró sobre la situación vivida por Novak Djokovic que es "un caso complicado", pero señaló que "lo que hay que hacer es vacunarse y si no lo estás, pues no venir".

"Las normas están claras y una de ellas es estar vacunado para competir en el Abierto de Australia. Cada uno es libre de hacer lo que quiera o pueda. Estamos en estos líos y al fin y al cabo creo que no es bueno para el tenis que se hable tanto de estas cosas y estemos pendientes de si le van a dejar o no jugar, si hay que cambiar el cuadro o no", añadió Carreño en una entrevista concedida a Eurosport desde Melbourne.