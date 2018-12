El defensa del Real Madrid Dani Carvajal asumió que el equipo blanco "no hizo un buen partido" ante el CSKA Moscú y defendió a su compañero Isco Alarcón, silbado por la grada, al que calificó como "valiente".

Carvajal no pudo aclarar si Isco se encaró con la grada en un momento del partido y que provocó, después, que fuera abucheado por el público. "No he visto si se ha encarado o no. Pero lo único que puedo decir de Isco es que llevo muchos años con él y que es un jugador valiente que cuando las cosas no van bien pide el balón y no desaparece y eso hay que valorarlo también", dijo en Movistar +.