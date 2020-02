El defensa Dani Carvajal se ejercitó este lunes en el interior de las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Valdebebas en el primer entrenamiento del Real Madrid para preparar el partido de cuartos de final de la Copa del Rey del jueves frente a la Real Sociedad.

El lateral derecho finalizó el sábado sin aparentes problemas el derbi frente al Atlético de Madrid (1-0) y, aunque no ha trascendido si sufre alguna dolencia física, si no puede jugar el próximo encuentro sería un problema para el técnico francés Zinedine Zidane, ya que, tras la marcha de Álvaro Odriozola cedido al Bayern Múnich, no tiene a otro futbolista en su posición. En caso de no estar disponible, Nacho Fernández repetiría, como frente al Valladolid, en su lugar.