El centrocampista brasileño Casemiro hizo autocrítica tras la dura derrota del Real Madrid en el Parque de los Príncipes ante el París Saint-Germain (3-0), admitió que no jugaron bien pero que están "a tiempo" de cambiarlo todo.

"Hemos tenido oportunidades y hemos marcado dos goles que no valieron pero no hay excusas. No hemos jugado bien, es un momento delicado para hablar pero estamos trabajando y a tiempo de cambiar todo esto", dijo en Movistar Liga de Campeones.