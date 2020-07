El guardameta español Iker Casillas no puede jugar en los encuentros que le restan al Oporto esta temporada, en la que ya se ha asegurado el título de campeón de Liga, porque ni tiene autorización médica ni contrato con el club, ha dicho este domingo el entrenador de los "dragones", Sérgio Conceição.

"Iker no puede jugar. Pienso que no tiene aval médico para jugar. Y él no tiene contrato con el Oporto, terminó", expuso Conceição en rueda de prensa.