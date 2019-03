La subcampeona mundial de snowboard en 2015, Queralt Castellet, durante la presentación de Girls Everywhere, la campaña que celebra que las mujeres están en todas partes, hoy en Madrid. EFE

La subcampeona mundial de snowboard en 2015, Queralt Castellet, durante la presentación de Girls Everywhere, la campaña que celebra que las mujeres están en todas partes, hoy en Madrid. EFE

La 'rider' española Queralt Castellet, segunda clasificada en la Copa del Mundo de Snowboard y primera medallista española en los 'X Games', valoró su temporada este martes e incentivó a las jóvenes a "evolucionar en la disciplina".

"Podemos llegar a ser tan o más buenas. Que sigan practicando y que no se piensen que por ser chicas no puedan llegar a hacer lo que hacen los chicos, podemos llegar a ser tan o mas buenas" recalcó Castellet en un acto para la campaña 'Girls Everywhere', de la que es embajadora.