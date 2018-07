El atleta barcelonés Carles Castillejo ha informado que se ha fracturado una vértebra mientras se entrenaba haciendo pesas y que, en consecuencia, teme que no podrá correr el maratón de Nueva York, en el que pensaba debutar el 4 de noviembre.

"Game Over. He sufrido un accidente haciendo pesas. Me he fracturado la L4. A la espera de los resultados del TAC, creo que me despido de mi gran sueño que no era otro que debutar en la @nycmarathon", anuncia este miércoles en su cuenta de Twitter.