José Castro, presidente del Sevilla, ha admitido este jueves que no le "dejó satisfecho la junta" general de accionistas de la entidad del martes "por cómo transcurrió", a pesar de que logró eludir la remoción de su consejo de administración que auspiciaba su antecesor en el cargo, José María del Nido Benavente.

Castro ha atendido a los medios tras un acto institucional en el 65º aniversario de la muerte de Ramón Sánchez-Pizjuán y ha admitido que "no fue la asamblea ideal" porque no se siguió "el guión de cada año", ya que "no se habló ni de números ni de fútbol", sino que transcurrió en "términos jurídicos".