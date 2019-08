El presidente del Sevilla, José Castro, descartó este miércoles el traspaso del delantero israelí Munas Dabbur, incorporado este verano al club tras ser fichado en enero del Salzburgo, y dijo que, a pesar de no haber entrado en las dos primeras convocatorias, "no se escucharán ofertas" por él, "no va a salir".

No obstante, tras la consuetudinaria ofrenda floral del plantel sevillista a la Virgen de los Reyes, patrona de la Archidiócesis hispalense, Castro declaró a los periodistas que "el mercado está abierto y todo puede ocurrir", incluida la llegada de otro delantero centro que compita por el puesto con Dabbur y con el holandés Luuk de Jong.