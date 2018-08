El presidente de la UEFA, el esloveno Aleksander Ceferin, defendió que Europa presente una única candidatura a organizar el Mundial de 2030 y consideró como "una buena idea" la intención del Reino Unido de hacerlo.

"Ya he dicho que después de todos estos años es momento para que esa parte de Europa organice una Copa del Mundo. Pero solo una candidatura, no quiero que Europa se divida por una candidatura. Con más de una se dividiría porque la votación es pública y no quiero que tengan que decidir entre una u otra", dijo.