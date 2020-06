Albert Celades, entrenador del Valencia, aseguró en rueda de prensa que, tras ver la jugada, “no” entiende la decisión del colegiado, José María Sánchez Martínez, de anular el gol del hispano-brasileño Rodrigo Moreno en el minuto 20 que hubiese supuesto el 0-1 a su favor.

“No entiendo esa decisión. He visto la jugada y no lo entiendo. Es una situación en la que Maxi no interviene. Llevamos todo el año con situaciones que no estamos teniendo suerte en las decisiones del VAR; una más”, declaró.