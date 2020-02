El entrenador del Valencia, Albert Celades, aseguró que el club no ha renunciado a la posibilidad de fichar a un sustituto del lesionado central Ezequiel Garay, pero recordó lo complicado que es fichar en esta situación en la que el mercado está cerrado.

“Está todo más o menos como el otro día. No es fácil porque el mercado es muy reducido y los equipos a los que puedes acudir no pueden sustituir y nadie quiere soltar jugadores. Debido a eso no es fácil”, lamentó el técnico en la rueda de prensa previa al encuentro entre el Atalanta y el Valencia en la Liga de Campeones.