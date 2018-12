Las jugadoras del Atlético de Madrid femenino posan junto al presidente, Enrique Cerezo (c) y su entrenador Sánchez Vera (d), posan a su llegada a la entrega de los premios AS del Deporte en Madrid. EFE

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, consideró que cuentan con una buena plantilla y prácticamente descartó que se realicen incorporaciones en el mercado de invierno.

"Lo que tenemos ahora mismo es casi insustituible. Yo espero que no llegue nadie en enero", señaló a los medios de comunicación antes de la celebración de la gala de entrega de los 'Premios AS del deporte' celebrada en el hotel 'The Westin Palace' de la capital de España.