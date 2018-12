El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, aseguró hoy que le ha "ofendido y causado mucha frustración" oír "auténticas barbaridades" sobre él, tras el comentario el día del partido contra el Brujas, cuando dijo a una reportera, al ser preguntado por la renovación de Diego Godín: "Nunca hablo de dinero porque es de mala educación, y menos con una mujer".

"Me ha ofendido y me ha causado mucha frustración oír auténticas barbaridades sobre mí. Cualquiera que me conozca sabe que no quería ser ofensivo ni contra Cristina (la reportera que hizo la pregunta) ni contra ninguna mujer", manifestó Cerezo antes de la comida navideña que el Atlético ofrece a los medios de comunicación.