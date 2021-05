20 may. 2021

EFE Cádiz 20 may. 2021

El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, ha declarado este jueves que le parece "muy complicado" conformar el once inicial para la visita de este viernes al Levante porque hay "muchos" jugadores que "han ido muy al límite" durante la temporada y no forzará al no haber nada en juego más que los puntos.

Cervera señaló en rueda de prensa que "hay cosas que no manejas" a la hora de diseñar el equipo inicial que disputará el último encuentro de Liga, como el "futuro" de futbolistas que pudieran marcharse o seguir.