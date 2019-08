El mexicano Sergio Pérez (Racing Point), que lleva siete carreras sin puntuar, alejado del puesto que debería ocupar en el Mundial de Fórmula Uno -en el que es decimosexto, con 13 puntos-, dijo a EFE en Hungría, sede del duodécimo Gran Premio del año, que es "optimista"; y que "mejorando", con "dos carreras buenas", se meterán "en la pelea por ser el mejor del resto".

"No ha sido mi mejor racha", admitió en el Hungaroring este jueves 'Checo', nacido hace 29 años en Guadalajara y que afronta su novena campaña en la F1, en la que ha logrado ocho podios. "Pero de las siete carreras, de la única que debo tomar responsabilidades es de la de Alemania (en Hockenheim, donde se accidentó en la lluvia el pasado domingo). En las demás he estado trabajando a un gran nivel y llevando el auto a lo máximo", apuntó el mexicano, que anunció que renovará con su escudería un contrato que "aún no" ha firmado.