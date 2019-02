La rusa Anna Chícherova, considerada una de las mejoras saltadoras de altura de la historia, ha decidido volver a las pistas de atletismo a los 36 años para limpiar su buen nombre tras dos años de calvario por su suspensión por dopaje.

"Es muy probable que si no me hubieran sancionado no habría vuelto. Me lo han dicho muchas veces. Parece que necesito superar obstáculos en el camino", aseguró Chícherova a Efe en la pista de atletismo del CSKA Moscú.