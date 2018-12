Leandro Chichizola, portero del Getafe y ex jugador del River Plate, lamentó que la final de la Copa Libertadores haya sido trasladada a Madrid después de los incidentes violentos vividos en la previa del encuentro entre River Plate y Boca Juniors que debía disputarse en el Monumental.

"Yo creo que sí se debería jugar. Como futbolista de Boca o de River que me den una Copa sin salir al campo a disputarla... no la siento tanto como si la hubiera ganado y sudado en el campo. Pero el día de los incidentes Boca no podía presentarse y está en todo su derecho porque no había jugadores a disposición física y psicológicamente", explicó.