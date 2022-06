El defensa italiano Giorgio Chiellini anunció este lunes su fichaje por el equipo estadounidense Los Ángeles FC, al que llega como agente libre.

"The Next Chapter (El próximo capítulo)", publicó el ex del Juventus en su cuenta oficial de Twitter. Un mensaje que acompañó de un vídeo vestido con la ropa oficial de su nuevo club para confirmar lo que era un secreto a voces: su llegada al fútbol estadounidense de la mano de Los Ángeles FC.