El jugador argentino de Osasuna Luis Ezequiel 'Chimy' Ávila aseguró este jueves a Efe que le ha comunicado al director deportivo del club, Braulio Vázquez, su intención de renovar, y destacó que ambas partes se esforzarán “por igual” para que pueda continuar en el equipo de Pamplona (España).

“Braulio me ha preguntado, pero esos temas se manejan con mi agente. Yo lo que más quiero es quedarme aquí. Sé lo que le debo a la gente, y si hay algo que sabe mi representante es que no he cambiado de opinión y que no me quiero marchar de aquí”, insistió sobre su inamovible deseo de continuidad en Osasuna más allá de junio de 2023, año en el que vence su actual contrato.