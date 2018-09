El paraguayo José Saturnino Cardozo, entrenador de las Chivas de Guadalajara del fútbol mexicano dijo hoy que el equipo "no se va a relajar" ni se confía por estar en los primeros lugares en el torneo Apertura 2018. EFE/ARCHIVO

El paraguayo José Saturnino Cardozo, entrenador de las Chivas de Guadalajara del fútbol mexicano dijo hoy que el equipo "no se va a relajar" ni se confía por estar en los primeros lugares en el torneo Apertura 2018.

"Es un equipo que no se va a relajar porque todavía no está en la posición que debe de estar Chivas, entonces no tenemos por qué relajarnos nadie, ni el cuerpo técnico ni el plantel", aseguró en conferencia de prensa.