Ciudad de Panamá, 25 ago (EFE)-. El técnico de la selección de fútbol de Panamá, Thomas Christiansen, dijo este miércoles que espera mostrar un equipo ofensivo y ordenado en el comienzo de las eliminatorias de la Concacaf para el Mundial de Catar 2022.

"Me gustaría ver a un equipo más regular en no darle tantas opciones claras al rival. En el tema ofensivo no tengo dudas que vamos a estar bien, pero sí queremos estar bien en el tema defensivo, se exige también que estemos ordenados y bien puestos", preciso el técnico hispano-danés en una conferencia de prensa.