DEVOLVER LA ILUSIÓN A LA PLANTILLA

Ya ha demostrado Zinedine Zidane que sabe qué tecla tocar con los jugadores para devolverles la ilusión. Lo hizo cuando comenzó su primera etapa con un equipo que navegaba sin rumbo el 4 de enero de 2016. Ahora responde de nuevo a la llamada de Florentino Pérez en una situación parecida, aunque ya con la temporada muy avanzada y sin opciones a conseguir títulos. Su primera misión será recomponer una plantilla tocada, apaciguar ánimos y rehabilitar a algunos de los hombres que han sido imprescindibles.

CERRAR CON DIGNIDAD UNA TEMPORADA PERDIDA

El primer 'título' en esta segunda etapa para Zidane será que el equipo acabe la temporada con dignidad. Cerrar los once partidos que quedan de Liga de la mejor manera posible. Las matemáticas aún no han descartado al Real Madrid, que, no obstante, está virtualmente sin opciones, a doce puntos del Barcelona. Cuanto menos el Real Madrid debe asegurar la próxima 'Champions' y tratar de luchar por acabar segundo. Le separan cinco puntos del Atlético.

LIDERAR LA RECONSTRUCCIÓN

Cuando decidió poner fin a su exitoso paso por el banquillo del primer equipo madridista dio la impresión de que no quería ser el que acometiera la reconstrucción y posibles marcha de jugadores que le habían llevado a encabezar una de las épocas más gloriosas de la historia del club. Ahora, junto a la directiva que preside Florentino Pérez, está obligado a tomar decisiones y reconstruir el equipo y crear otro con garantías o más posibilidades de éxitos.

RECUPERAR LA SOLIDEZ EN LA LIGA

Perder opciones rápidamente en la Liga la pasada temporada fue una espina en su camino. Le dolió no ser capaz de abanderar al equipo a luchar por el torneo de la regularidad. Uno de sus objetivos será volver a crear un equipo competitivo semana a semana. Para la Copa del Rey ocurre más de lo mismo, después de sufrir en el curso anterior la prematura eliminación contra el Leganés.

RECUPERAR EL REINADO EUROPEO

Zidane y su Real Madrid puso el listón muy alto, demasiado. Casi imposible de igualar a la vista de lo que marca la historia. Repetir el logro de tres 'Champions' seguidas es casi una utopía. Pero, como no podía ser menos, como marca el manual del club, la pretensión es recuperar el reinado cuanto antes.