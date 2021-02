La futbolista peruana Cindy Novoa, nombrada la mejor jugadora de la última temporada de la liga femenina de Perú, anunció este lunes que se marcha de Universitario de Deportes por razones "éticas", tras no renovar su contrato con el club crema, vigente campeón nacional.

"Lamentablemente no me voy como me gustaría, pero hay razones que van en contra de mi ética personal y profesional", aseguró Novoa en un comunicado publicado en sus redes sociales.