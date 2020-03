Carlos Rodríguez recuerda perfectamente el día en que se volvió a lesionar la rodilla. Fue un 10 de septiembre, en un entrenamiento con su equipo, el Alcobendas Rugby, cuando se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda por segunda vez, la lesión más temida por los deportistas.

"Al principio no supe qué hacer, pensé en seguir jugando con el cruzado roto y que pasase lo que pasase, o dejar el rugby. No me planteaba pasar por la operación otra vez. Es una lesión muy dura y no quería pasar por lo mismo", relata a EFE el jugador madrileño, que lleva la cuenta de memoria de los días desde su operación.