El chileno Manuel Pellegrini, entrenador del Betis, informó este sábado de que su compatriota y portero titular Claudio Bravo "es baja para el partido de mañana" en Granada debido a "un problema muscular en el gemelo", la tercera lesión que sufre desde septiembre.

Pellegrini, en su comparecencia de prensa previa al choque, aseguró que la dolencia "no es muy grave pero no le permite estar en este partido" e ignora "cuál será su tiempo de recuperación", aunque no podrá medirse en Los Cármenes a un Granada que "tiene una mecánica de juego muy definida", por lo que el Betis deberá "adaptar algunas circunstancias en relación al rival".