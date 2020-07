El fallecimiento de Claudio Gómez deja huérfano al balonmano español de uno de los protagonistas de uno de sus momentos más icónicos, la final de la Copa de Europa que enfrentó en 1985 al Atlético de Madrid con la Metaloplastika de Yugoslavia.

El Atlético no ganó. De hecho, los rojiblancos no tuvieron ninguna opción ante los Basic, Vujovic, Portner o Vukovic. Sin embargo, en el deporte la leyenda no siempre se sustenta en el marcador.