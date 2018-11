El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció este jueves la clausura de La Bombonera por exceso de público durante la práctica abierta que realizó Boca Juniors, a dos días de la gran final ante River Plate por la Copa Libertadores.

Si Boca no logra revertir esta medida no sólo no podrá celebrar el sábado si consigue su séptima Copa Libertadores, sino que tampoco podrá recibir al Atlético de Tucumán en La Bombonera el próximo 9 de diciembre por la Superliga argentina.