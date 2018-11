El seleccionador de Guatemala, Walter Claverí, asumió este jueves el fracaso después de los últimos amistosos y aseguró que no se trata de buscar excusas, sino de dar explicaciones a los aficionados después de casi dos años sin poder participar en competiciones internacionales.

"Lo sucedido en Israel yo asumo la responsabilidad y lo digo de esta manera porque anteriormente declaraciones que he dado están cambiadas y para evitar eso y si se desea saber algo mientras estemos acá lo haremos de esta manera", dijo el entrenador en una conferencia de prensa, en la que avanzó que no dará entrevistas individuales para que no existan malinterpretaciones.