El defensa del Levante Carlos Clerc subrayó este martes la dificultad del partido del próximo domingo en El Sadar ante Osasuna, un equipo que "te puede pasar por encima" si no estás preparado para "ese tipo de batalla" pese a la ausencia de público.

"Tenemos que estar preparados para ese tipo de batalla porque ellos buscan ese partido y has de estar preparado porque como no lo estés y no sepas a lo que vas, pues te puede pasar por encima", dijo Clerc en los medios oficiales del Levante.