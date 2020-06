El base norteamericano del MoraBanc, con pasaporte senegalés, Clevin Hannah, anunció que continuará un año más en el equipo andorrano, una vez concluida la temporada y antes de emprender viaje a Estados Unidos.

“Es verdad que cada año me he ido moviendo de equipo, pero estar aquí en Andorra es una buena oportunidad para mí y para mi familia. Aquí hemos estado muy a gusto y mi intención es cumplir con el año que me queda de contrato. Por tanto, seguiré una temporada más”, aseguró el director de orquesta de 32 años, que esta mañana recibió el premio MoraBanc, que se otorga al jugador más solvente del equipo según los aficionados del club andorrano.