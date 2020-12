El entrenador de Los Ángeles Clippers, Tyronn Lue, se mostró desilusionado y frustrado por la manera que su equipo tiro el partido ante los Mavericks de Dallas que les ganaron este domingo por 73-124.

"No merece la pena ni hablar del encuentro, simplemente no estuvimos presentes en el campo y eso no fue mérito del equipo rival sino de lo mal que jugamos nosotros", declaró Lue al concluir el encuentro disputado en el Staples Center. "Lo tiramos a la basura".