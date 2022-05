Una de las grandes vallas publicitarias que hay en el entorno de la ciudad deportiva del Valencia en Paterna luce n un cartel amarillo con unas enormes letras negras en las que se lee el lema 'Lim Out' (Lim Fuera), en referencia al máximo accionista del club, Peter Lim.

La acción no ha sido reivindicada por ningún colectivo, aunque el primero en avisar de la misma fue el llamado 'It must be love 86', que ya había avisado de otras acciones de protesta contra la gestión de Lim y la petición de su marcha de la entidad.