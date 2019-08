El colombiano Andrés Andrade, centrocampista del Atlas, afirmó este martes que le gustaría convertirse en referente del equipo y concluir su carrera en México, país al que llegó en 2013.

"El fútbol mexicano cambió radicalmente mi vida, es un fútbol diferente y me ha beneficiado en todos los ámbitos. Si me puedo quedar hasta que me pueda retirar, me voy a quedar, me encanta México he vivido cosas buenas y mi familia esta cómoda aquí", dijo el jugador en conferencia de prensa.