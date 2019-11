El exfutbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento, Pelé, habla en entrevista con Efe el 12 de noviembre de 2019, en el museo Pelé, en Sao Paulo (Brasil). EFE/Sebastiao MoreiraEFE/

"Comencé a temblar y me dije: no puedo fallarlo". Solo once metros y el portero del Vasco da Gama le separaban del sueño de alcanzar su gol número mil. Pelé disparó con sangre fría por el lado izquierdo de Andrada y comenzó el delirio en un Maracaná a reventar.

Fue un 19 de noviembre de 1969. Era miércoles de un partido válido por el Torneo Roberto Gomes Pedrosa, también conocido como "Taça de Prata" (Copa de Plata).