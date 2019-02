El salón de la Fama del béisbol de la MLB puertorriqueño Roberto Alomar manifestó este sábado que con el paracorto con el que más disfrutó jugar fue con el venezolano Omar Vizquel en los Indios de Cleveland.

"Yo siempre lo he dicho y lo diré, Omar Vizquel era el mejor campocorto con que he jugado. En cuanto a la combinación, pero también le tengo mucho respeto a Carl Ripken. He jugado con Mike Bordick, uno de los mejores en cuanto a defensa, he jugado con Tony Fernández, pero con Vizquel es con el que más me disfrute el partido", dijo en la capital panameña.