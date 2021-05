22 may. 2021

EFE Valladolid 22 may. 2021

El delantero argentino del Atlético de Madrid Ángel Correa, autor del primer gol de la remontada del conjunto rojiblanco ante el Valladolid (1-2) con el que confirmó el título de LaLiga Santander 2020-21, explicó que su entrenador, Diego Pablo Simeone siempre le dice "que no lo piense, que le pegue con la punta", la forma en la que marcó el 1-1 en el José Zorrilla.

"Siempre me dice que no lo piense, que le pegue con la punta, en entrenamientos en reducido trato de definir así, por suerte se me da bien, hoy lo pude lograr, empatamos el partido y lo trabajamos bien y pudimos darlo vuelta", señaló Correa en declaraciones a 'Movistar LaLiga' tras el encuentro.