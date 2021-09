El argentino Eduardo “Chacho” Coudet reconoció que las estadísticas del Celta de Vigo frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu son “horribles”, pero dijo que, pese a la dificultad, viajan con la intención de cambiar la historia este domingo.

“Vamos a jugar contra el Real Madrid, el mejor equipo del mundo. La dificultad es importante, pero siempre trato de ser optimista y pensar de la mejor manera. No tengo problema con las estadísticas, pero si me pongo a verlas son horribles. Hace quince años que el Celta no gana en el campo del Madrid. Vamos a tratar de cambiarla y hacer un gran partido”, comentó en rueda de prensa.