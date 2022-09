Thibaut Courtois, portero belga del Real Madrid, dejó una queja sobre el césped del estadio Santiago Bernabéu tras el triunfo ante el Leipzig y afirmó que "el estado del campo" no les ayuda en su fútbol.

"El Leipzig es un buen equipo y nos costó mucho hoy. La primera parte no era buena, el estado del campo no ayuda a jugar nuestro fútbol. El míster cambió cosas en el descanso, no hemos creado mucho peligro pero hemos metido las que hemos tenido. Estos partidos es importante ganar y ahora ganando el doble duelo al Shakhtar ya te clasificas", dijo en Movistar.