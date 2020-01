El guardameta belga del Real Madrid, Thibaout Courtois (d), captura el balón ante su compañero, el defensa francés Raphael Varane (c) y el delantero del Real Valladolid, Sergi Guardiola, durante el encuentro correspondiente a la jornada 21 de primera división disputado en el estadio José Zorrilla de Valladolid. EFE / R. García.

El belga Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, es la cabeza visible de la solidez del conjunto de Zinedine Zidane, el menos goleado de le las cinco grandes ligas, y asentado ahora en la titularidad después de haber superado los malos momentos de inicio de curso y las críticas.

"Siempre he sido fuerte mentalmente. Si no, no se puede aguantar la presión. Sabes donde estás y aquí cada partido es importante. Las críticas hay que saber manejarlas, de donde vienen", señaló el portero belga en una entrevista concedida a Real Madrir Televisión.