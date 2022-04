Con cuatro temporadas como 'Blue', Stamford Bridge no le guarda demasiado cariño a Thibaut Courtois. El público le abucheó, cantó en su contra y le increpó. No gustó su salida del equipo, no gustó su vuelta con el Real Madrid. Tampoco gustaría al simpatizante del Chelsea su partido, coronado con un paradón a César Azpilicueta que aplacó la remontada.

El belga, el primero en pisar el césped del templo inglés, seguido por el resto de porteros del equipo, fue increpado por los pocos aficionados que ya deambulaban por las gradas a poco menos de una hora que comenzara el partido. Él se fue a aplaudir al reducto blanco situado en una de las esquinas. Lo mismo que hizo el resto de jugadores al unirse al calentamiento.