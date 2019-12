El centrocampista brasileño Philippe Coutinho mostró su deseo a permanecer en el Bayern Múnich, en el que juega durante esta temporada en calidad de cedido por el Barcelona, con opción de compra del conjunto alemán.

"Me siento muy cómodo. Planeo quedarme aquí por un año y me concentro en este momento. Pero si todo encaja me encantaría quedarme", indicó Coutinho en Kasing, un club de aficionados del Bayern, en la tradicional visita que los jugadores del club bávaro realizan anualmente por las fiestas de Navidad, según publica la página oficial de la Bundesliga.