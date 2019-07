Los piragüistas Saúl Craviotto (c) y Cristian Toro (d). EFE/Archivo

Saul Craviotto, cuádruple medallista olímpico español de piragüismo, reconoció que la medalla de oro que obtuvo junto a Carlos Pérez en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 es el "recuerdo más bonito" de su carrera.

"He vivido experiencias muy bonitas en los tres juegos olímpicos que estuve (Pekín 2008, Londres 2012, Rio 2016) pero si me tengo que quedar con alguno me quedo con el primero. Pekín fue espectacular. Tenía 23 años, era mi primera experiencia y quedar campeón olímpico en la primera experiencia que tuve fue impactante", comentó el piragüista, nacido en Lleida, y ganador del concurso 'Master Chef Celebrity 2'.